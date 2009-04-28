Банк «Европейский» начал выплаты по обязательствам

АКБ «Европейский» начал осуществлять выплаты по обязательствам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе АКБ «Европейский» со ссылкой на председателя правления банка Армена ОГАНЕСЯНА, все обязательства АКБ «Европейский» перед клиентами будут выполнены в полном объеме, несмотря на сокращение филиальной сети, которое произошло по причине объединения АКБ «Европейский» и КБ «Национальный стандарт».

«Сегодня банк «Европейский» работает в условиях реорганизации собственной структуры. Об определенных положительных изменениях можно говорить уже сегодня. Возобновлена работа с клиентами, пусть в ограниченных объемах, однако уже начаты выплаты по обязательствам банка. Мы понимаем, что наши клиенты испытывают совершенно обоснованное беспокойство, связанное в том числе и с отсутствием объективной информации о положении дел в банке. Для устранения этого недостатка мы организуем постоянную «горячую» линию, операторы которой смогут компетентно ответить на все интересующие наших клиентов вопросы», - отметил А.ОГАНЕСЯН. Сегодня вкладчиков – физических лиц обслуживают филиалы АКБ «Европейский» в Киеве, в Харькове, Ривне, Луганске.

Председатель правления банка также сообщил, что предполагается заключение договора с одним из крупнейших в Украине финансовых учреждений – ОАО «Ощадбанк» для использования его филиальной сети при расчетах с клиентами банка «Европейский». Для выполнения обязательств в настоящее время банк готовит выпуск платежных карт семейства VISA, которые будут доставлены почтой лично каждому клиенту, средства которых размещены в банке «Европейский».

Как объяснили в пресс-службе АКБ «Европейский», на карточные счета будут автоматически перечисляться средства клиентов банка, размещенные через ликвидированные отделения, а также все начисленные проценты по вкладам, полная сумма депозитного вклада, подлежащая возврату по истечению срока действия договора с банком. Пластиковая карта семейства VISA позволит бесплатно, без комиссий и дополнительных сборов за проведение операции, получать денежные средства в банкоматах партнерской сети АТМОСФЕРА.

Как сообщал УНИАН, ОАО КБ «Национальный стандарт» (г. Киев) 28 февраля т.г. приняло решение о своей реорганизации путем присоединения к АКБ «Европейский» (г. Харьков) «с целью стабилизации и улучшения финансового состояния банка в условиях финансового кризиса в стране».

Справка УНИАН. АКБ "Европейский" зарегистрирован Национальным банком Украины 3 марта 1993 года.

Согласно данным НБУ, на 1 апреля т.г. активы банка составляли 2 млрд. 407 млн. 398 тыс. грн., обязательства – 2 млрд. 114 млн. 718 тыс. грн., собственный капитал – 292 млн. 680 тыс. грн., уставный капитал – 287 млн. грн.

Чистая прибыль банка по итогам 2008 г. составила 620 тыс. грн.