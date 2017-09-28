В Харькове мошенник на фейковом обмене валют "заработал" полмиллиона гривень

В Харькове задержали мужчину, которого подозревают в мошенническом завладении 0,5 млн грн в пункте обмена валют.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области со ссылкой на пресс-офицера Основянского отдела полиции Харькова Ольгу Терещук, подозреваемого задержали еще в субботу, 23 сентября.

По ее сведениям, 30-летний харьковчанин по фальшивым документам арендовал помещение, оборудовал под пункт обмена валют. После чего он разместил объявление в Интернете об обмене валют с гривен на доллары США (по курсу 25,73 грн) и указал контактный номер телефона.

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Через некоторое время ему позвонил незнакомый человек и договорился с ним об обмене денежных средств в сумме 514,6 тыс. грн на 20 тыс. долларов. Во время личной встречи подозреваемый, под видом рабочего пункта обмена валют через окошко, установленное в двери данного помещении, принял от потерпевшего деньги и незаметно покинул помещение через заднюю дверь.

Во время проведения розыскных мероприятий оперативники отдела задержали 30-летнего мужчину, который обоснованно подозревается в содеянном. Следователем открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.