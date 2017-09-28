Доллар и евро пошли вверх: Нацбанк опустил официальную гривню
Официальный курс НБУ на 29 сентября: 100 USD – 2652,1094 гривни; 100 EUR – 3123,6545 гривни; 10 RUR – 4,5393 гривни.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 29 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2652,1094 (28 сентября – 2647,2830)
100 EUR – 3123,6545 (28 сентября – 3108,1750)
10 RUR – 4,5393 (28 сентября – 4,5635)
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Как сообщал УНИАН, 28 сентября котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,49/26,52 гривни/доллар.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,17/31,20 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4541/0,4547 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,5211 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 706 сделок на сумму 514,38 миллиона долларов.