Доллар и евро пошли вверх: Нацбанк опустил официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 29 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2652,1094 (28 сентября – 2647,2830)

100 EUR – 3123,6545 (28 сентября – 3108,1750)

10 RUR – 4,5393 (28 сентября – 4,5635)

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Как сообщал УНИАН, 28 сентября котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,49/26,52 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,17/31,20 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4541/0,4547 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,5211 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 706 сделок на сумму 514,38 миллиона долларов.