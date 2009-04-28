ВВП Литвы сократился в 1-м квартале 2009 г. на 12,6%

РИА Новости. ВВП Литвы сократился в первом квартале 2009 года на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года и составил 20,981 миллиарда литов (около 6,076 миллиарда евро), свидетельствуют данные, опубликованные во вторник департаментом статистики при правительстве республики. В первом квартале 2008 года ВВП Литвы составил 24,461 миллиарда литов (около 7,084 миллиарда евро), а по итогам 2008 года - 111,520 миллиарда литов (около 31,985 миллиарда евро). Столь существенное сокращение ВВП в департаменте статистики объясняют текущим мировым кризисом, который заметно сказывается на состоянии экономики страны. В первом квартале наиболее заметно снижались доходы производственных предприятий и в сфере услуг. В наименьшей степени в январе-марте 2009 года кризис затронул сельское хозяйство. Министерство финансов Литвы прогнозирует, что по итогам 2009 года валовой внутренний продукт страны уменьшится не более чем на 10,5% и составит 100,403 миллиарда литов (около 28,796 миллиарда евро)