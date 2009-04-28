KfW выделил на «Программу поддержки украинских банков» 30 млн. евро

KfW объявил о начале «Программы поддержки украинских банков» с финансированием в объеме 30 млн. евро

Немецкий государственный банк развития KfW объявил о начале «Программы поддержки украинских банков», на которую выделяется финансирование в объеме 30 млн. евро.

Программа была презентована сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Основной целью программы является поддержка банков, деятельность которых сконцентрирована на малом и среднем бизнесе.

По словам директора бюро KfW в Украине Кристана ДЬОРНЕРА, средства планируется предоставить 3-4 украинским банкам как для увеличения акционерного капитала, так и в виде субординированного кредита. Он не уточнил, каким именно банкам будет предоставлено финансирование, однако отметил, что окончательные решения по программе должны быть реализованы до 30 июня 2009 года.

К.ДЬОРНЕР заявил, что на сегодня объем предоставленного KfW финансирования украинским банкам составляет 120 млн. долл. На сегодня KfW сотрудничает с ПроКредит Банком, Мегабанком, Банком «Пивденный» и Укрэксимбанком.

Справка УНИАН. KfW - государственный банк, принадлежит Федеральному Правительству Германии (80%) и немецким Федеральным землям (20%). Является одним из крупнейших банков Германии (активы на 1 января 2008 г. - 376 млрд. евро).