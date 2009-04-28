Золото упало ниже 900 долл. из-за технических продаж

Золото упало ниже $900 за унцию во вторник из-за технических продаж, разочаровав трейдеров неспособностью удержаться вблизи четырехнедельного максимума, достигнутого днем ранее. Об этом сообщает Рейтер.

В 16.00 золото торговалось по $897,30/898,50 за унцию по сравнению с $906,75 при закрытии торгов в понедельник, когда цена подскочила на фоне новых опасений за будущее мировой экономики, вызванных эпидемией свиного гриппа.

"Значительное сопротивление не дает золоту расти", - сказал старший аналитик Richcomm Global Services Прадип Унни.

Кроме того, по словам трейдеров, улеглось возбуждение инвесторов, связанное с новостью о наращивании Китаем золотых запасов.

Член управляющего совета Европейского Центробанка Нут Веллинк сказал во вторник, что стремление Китая диверсифицировать запасы - это положительный момент, но не является сюрпризом.

Физический спрос на металл невысок - запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом торгуемого индексного фонда SPDR Gold Trust в понедельник остались неизменными второй день, снизившись на 23 тонны с марта.

"На физическом рынке интереса нет", - сказал эксперт MKS Finance Афсин Набави.

Страх перед эпидемией свиного гриппа вызвал спад на фондовых и сырьевых рынках, а доллар удерживает позиции по отношению к евро. Сильный доллар и дешевая нефть обычно ведут к удешевлению золота, потому что оно считается альтернативой американской валюте в качестве объекта инвестиций и способом защиты от инфляции, одним из основных элементов которой является цена нефти.

Сейчас трейдеры ждут новостей с рынка акций США и итогов двухдневного заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).