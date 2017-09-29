Минфин: в проект бюджета-2018 не заложены деньги от спецконфискации, но возможна корректировка

Министерство финансов Украины допускает корректировку планов по доходам от спецконфискации активов коррупционеров в рамках проекта государственного бюджета Украины на 2018 год при получении в период между первым и вторым чтением проекта в Верховной Раде результатов работы правоохранительных органов в этом направлении.

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Об этом заявил заместитель министра финансов Сергей Марченко в эфире «5 канала».

Замминистра напомнил, что проект госбюджета-2018 не предполагает получения средств от спецконфискации. «На данном этапе у нас нет оснований закладывать эти средства, потому что мы должны ориентироваться на фактические данные работы Генеральной прокуратуры. Есть надежда, что между первым и вторым чтением мы получим определенные результаты, и тогда у нас будут основания включать эти средства в бюджет», - сказал Марченко.

Он пояснил, что поступления по этой статье – результат сложной работы правоохранительных органов, и Минфин не может их прогнозировать.

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Также Марченко отметил, что эти средства носят временный характер, потому не могут быть использованы, к примеру, на выплату заработных плат, а могут быть направлены на финансирование расходов, которые также носят временный характер, или на снижение бюджетного дефицита.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла к рассмотрению утвержденный Кабинетом министров проект госбюджета на 2018 год с доходами в сумме 877 млрд грн, расходами в 948 млрд грн и показателем дефицита в 77,9 млрд грн, или в 2,4% ВВП.

В текущем году в госбюджет поступили денежные средства и ценные бумаги в результате спецконфискации активов экс-президента Украины Виктора Януковича и приближенных к нему компаний на 1,5 млрд долл.

Госбюджет Украины на 2017 год с корректировками предполагает получение средств от спецконфискации активов коррупционеров на 22,559 млрд грн.