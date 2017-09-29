Госказначейство возобновило работу своего управления в Калиновке

Государственная казначейская служба Украины возобновила работу своего управления в Калиновском районе Винницкой области, которая была приостановлена 27 сентября с связи с пожаром и взрывами боеприпасов на складах Министерства обороны вблизи Калиновки.

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«Несмотря на повреждения здания Казначейства, осуществляется обслуживание распорядителей и получателей бюджетных средств, проводятся платежи по всем имеющимся платежным поручениям», - сообщается на сайте Госказначейства.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября поздно вечером начался пожар и взрывы боеприпасов на территории арсенала Министерства обороны вблизи г. Калиновка Винницкой области.

Из зоны возможного поражения эвакуировали около 30 тысяч человек. По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, два человека были травмированы.

28 сентября в Винницкой облгосадминистрации заявили, что все эвакуированные из-за взрывов боеприпасов вблизи Калиновки вернулись в свои дома, восстановлено электричество и газ.