ПИБ закончил I квартал с убытком 220 млн. грн.

«Проминвестбанк» закончил I квартал с убытком 220 млн. грн. против прибыли 148 млн. грн. в І квартале 2008 г.

. ЗАО «Проминвестбанк» (ПИБ) закончило первый квартал 2009 года с убытком 220,047 млн. грн. против прибыли 148,354 млн. грн. по итогам первого квартала 2008 года.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в прессе.

Согласно предоставленной информации, активы банка за указанный период увеличились на 19% и на 1 апреля т.г. составили 32,662 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов сократились на 4% – до 23,452 млрд. грн., обязательства выросли на 18% – до 28,534 млрд. грн. Собственный капитал банка увеличился на 27% – до 4,128 млрд. грн., в т.ч. уставный капитал увеличился в 6,5 раза – до 1,3 млрд. грн.

Справка УНИАН. ЗАО «Проминвестбанк» (АК ПИБ, Киев) – акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк, созданный в августе 1992 года.

Российский "Внешэкономбанк" владеет 75% + 3 акции ПИБа, Slav AG (как бенефициарный собственник) – 14,8%, семья МАТВИЕНКО – 5,2%, другие акционеры – 5%.

С 7 октября 2008 года по 17 марта 2009 года в банке работала временная администрация Нацбанка Украины.