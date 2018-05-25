Очередные новшества НБУ: снова проблемы с валютой и резервами

Не на шутку разгорелись страсти вокруг новой методики учета валютных резервов коммерческих банков, которую НБУ ввел своими постановлениями.

Главная цель этих предписаний (номер 108 и 109) - прежде всего, увеличить объемы предложения валюты на межбанковском рынке. Золотовалютные резервы НБУ уменьшаются из месяца в месяц, и для регулятора становится крайне актуально, чтобы предложение валюты росло, а еще лучше значительно превышало спрос. По предварительным оценкам, для выполнения требований НБУ коммерческие банки будут вынуждены продать около 5 млрд долларов на межбанковском рынке. В условиях, когда среднедневной спрос на валюту не превышает 300 млн. долларов, желание НБУ, заполучить новых продавцов валюты, вполне оправдано. Но в данном случае благие намерения увеличить предложение валюты могут быть не реализованы. Против новых требований НБУ активно выступили украинские банки с зарубежным капиталом, которые, в соответствии с требованием Нацбанка, больше других будут вынуждены продавать инвалюты.

Специфика и нормативы

Главная проблема в данном случае заключается в специфике учета валютных нормативов. Сами по себе нормативы валютной позиции - показатели баланса банка. Валюта же, которая попадает в коммерческий банк, фактически мгновенно уходит из него в виде кредитов. Поэтому требование продать валюту на межбанковском рынке можно выполнить или за счет объема валюты, которая поступает в банк за счет погашения кредитов, или в виде внесения в капитал, или в виде депозита от зарубежного инвестора. И любом случае для коммерческих банков это крайне не выгодно. Потому что инвесторы, которые вложили в банк, самостоятельно несут валютные риски, и банк не имеет возможности эти риски прохеджировать. Поэтому не приходится удивляться, что новость от регулятора крайне отрицательно восприняли зарубежные владельцы украинских банков. Теперь они будут обязаны вливать в капитал валюту, которая мгновенно уйдет на межбанковский рынок, а при возврате денег им придется ее снова покупать, но уже по новому курсу и с вытекающими последствиями.

Риск и гарантии

Конечно, если предположить, что гривня в дальнейшем будет только укрепляться, то зарубежные владельцы украинских банков были бы более сговорчивыми, но такого четкого прогноза нет, а НБУ не готов дать гарантии, что нерезиденты смогу вернуть свои деньги по льготному курсу. В этой ситуации возникают опасения, что не только зарубежные владельцы украинских банков будут ограничивать свои инвестиции в Украину, но и другие нерезиденты-инвесторы. Валютный риск - один из главных факторов, который влияет на принятие решений об инвестиции в ту или иную страну. Вряд ли зарубежные инвесторы захотят рисковать в Украине, если в других странах им не предъявляют таких требований. Пойдет ли НБУ на уступки, покажет время, но то, что в таком виде оставлять ситуацию нельзя - понятно всем. Инвестиции из-за рубежа на текущий момент существенно уменьшились. По данным НБУ, за первый квартал этого года чистый приток инвестиций из-за рубежа составил всего 717 млн. долларов, это после миллиардных приходов выглядит очень «бледно». Для привлечения инвестиций необходимо наоборот создать условия, чтобы заинтересовать нерезидентов вкладывать деньги в Украину, а не городить проблемы...

Александр Охрименко, кандидат экономических наук (для УНИАН)