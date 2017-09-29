Держаться нельзя упасть: гривня подешевела до 26,59 за доллар

В пятницу, 29 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,57/26,59 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,33/31,35 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4543/0,4550 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 26,5822 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 270 сделок на сумму 150,56 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 28 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,49/26,52 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,17/31,20 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4541/0,4547 грн/рубль.