Deutsche Bank в 1 кв. получил 1,2 млрд. евро прибыли

Крупнейший в ФРГ денежный институт Deutsche Bank после рекордных убытков в прошлом году в размере 3,9 миллиарда евро вновь получил прибыль и вернул себе положительный баланс. Об этом передает сегодня "Немецкая волна".

Вво вторник, 28 апреля, представитель Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне сообщил, что чистая прибыль в первом квартале 2009 года составила 1,2 миллиарда евро. Это стало возможным благодаря массовому оздоровлению банковской отрасли, связанной с инвестициями, отметил он.

Доходы Deutsche Bank с собственного капитала за тот же период составили 22 процента без учета налогов при установленной стратегической цели в 25 процентов. В связи с экономическим кризисом многие критиковали эту цель как чересчур завышенную, отмечает агентство AP.

Глава Deutsche Bank Йозеф Аккерман (Josef Ackermann) заявил, что первый квартал 2009 года стал "ключевым" для его банка. Он сказал, что следует настраиваться на дальнейшие трудности, однако выразил уверенность в том, что Deutsche Bank не только выстоит в кризисе, но даже окрепнет.

Аккерман будет руководить Deutsche Bank еще 3 года

Как стало известно вечером 27 апреля, наблюдательный совет Deutsche Bank предложил Аккерману продлить его контракт еще на 3 года, и Аккерман уже принял это предложение. Теперь он останется во главе банка до 2013 года.

Глава наблюдательного совета Клеменс Бёрзиг (Clemens Börsig) объяснил принятое решение тем, что Йозеф Аккерман разработал правильную стратегию для банка и успешно провел его через кризис, чему хорошее подтверждение – цифры за первый квартал.

По словам Бёрзига, наблюдательный совет своим решение выражает глубокое уважение к Йозефу Аккерману и признание его заслуг.