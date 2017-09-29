Госаудиторы нашли нарушения почти в 90% проверенных предприятий

Государственная аудиторская служба по результатам проверок почти 1,4 тысячи предприятий, учреждений и организаций в январе-августе выявила нарушения финансово-хозяйственной дисциплины в 88,5% из них.

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Как сообщается на сайте службы, всего за 8 месяцев аудиторы обеспечили возмещение потерь финансовых и материальных ресурсов государства на 618 миллионов гривень.

Также сообщается, что представители службы предъявили 47 исков о возмещении потерь на общую сумму 16,7 миллиона гривень.

Как сообщал УНИАН, Государственная аудиторская служба Украины в 2016 году провела почти 2,7 тысячи проверок на более чем 2,4 тысячи предприятий, учреждений и организаций, по итогам которых выявила потери финансовых и материальных ресурсов на более чем 2,6 миллиарда гривень.