Власти Житомирской области выделили 4 миллиона на закупку шифера для поврежденных аномальным градом домов

На Житомирщине из областного резервного фонда выделено 4 млн грн на закупку шифера для ремонта поврежденных аномальным градом домов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

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Как отмечается в сообщении, речь идет о средствах, за которые закупят шифер для ликвидации последствий града в Бердичевском районе и Бердичеве.

Отмечается, что глава облгосадминистрации Игорь Гундич вместе с председателем облсовета Владимиром Ширмой сегодня провели заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

«Чтобы принимать решение о чрезвычайной ситуации регионального уровня с убытком в 70 млн грн, нам необходимы все документы – акты, сметная документация и проекты. Тогда мы сможем выйти с обращением к Кабинету министров. Предлагаю, пока не будет полного перечня документов, признать событие чрезвычайной ситуацией местного уровня и выделить из областного резервного фонда 4 млн грн для приобретения шифера для населения. Так мы сможем закупить около 40 тысяч листов шифера и решить проблему населения», – сказал Гундич.

Как только документы будут готовы, комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций будет принимать решение о признании чрезвычайной ситуации регионального уровня. Экспертные выводы будет делать профильный департамент облгосадминистрации.

Как сообщал УНИАН, вчера председатель ОГА Гундич привез в Бердичевский район первый груз листов шифера, а также бригады ремонтников.