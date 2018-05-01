Ликвидация "маски-шоу": миссия невыполнима

Создание службы по расследованию экономических преступлений, которая призвана взять на себя все функции силовых структур и налоговой милиции, является одним из главных ожиданий инвесторов и бизнеса.

Сейчас соблюдение законодательства в экономической сфере контролируется налоговой милицией, Службой безопасности и экономической службой Национальной полиции Министерства внутренних дел. При таком обилии борцов с финансовыми преступлениями их функции дублируются, а бизнесу нередко приходится отвечать по одному и тому же делу сразу перед несколькими органами.

«Компании испытывают давление почему? Потому что приходит не одна служба, а приходят разные силовые ведомства, в составе которых есть департаменты, призванные предотвращать экономические преступления. И получается так, что в компанию может прийти и представитель СБУ и генпрокуратуры, и МВД, и налоговой милиции - то есть все эти ребята могут по очереди ходить и блокировать работу компаний», - отмечает исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

Поэтому совершенно логичным для Украины, которая борется за ускорение экономического роста и инвестиции, является задача ликвидировать подразделения, вызывающие страх у бизнесменов, и создать цивилизованный орган, который не силовыми, а аналитическими методами будет доказывать вину бизнеса в случаях нанесения финансовых убытков государству.

Соответствующая инициатива была закреплена коалиционным соглашением между главными политическими силами нашей страны еще в 2014 году, однако дальше лозунгов и обещаний дела по большому счету не двигались. Слабые попытки властей продвинуться в деле реформирования карательных органов сталкивались с сопротивлением системы.

Однако в конце 2016 года депутаты «случайно» ликвидировали налоговую милицию, а вернуть заново полномочия ей отказались. И это событие должно было стать импульсом для начала масштабного процесса по созданию новой службы, а получилось наоборот. Вакуум, возникший после ликвидации налоговой милиции, быстро заняли другие контролирующие органы, а «набеги» на бизнес не прекратились.

В связи с этим была инициирована встреча бизнеса с властями, на которой присутствовало высшее руководство страны, пообещавшем в ближайшее время решить проблему.

"Не могут десяток правоохранительных органов по очереди стучать в дверь. Даже не стучать, а выламывать двери бизнеса. Именно поэтому тезис о создании службы финансовых расследований абсолютно назрел», - сказал на встрече с бизнесом президент Украины Петр Порошенко.

Глава государства призвал силовиков изменить алгоритм работы с предпринимателями, которые подозреваются в финансовых правонарушениях. Президент при этом попросил главу налогового комитета парламента Нину Южанину, разработать законопроект о создании службы, и вынести его на рассмотрение Рады.

Альтернативные законопроекты

Такие заявления политиков выглядят странно, так как на сегодняшний день уже есть как минимум два таких законопроекта. Первый о создании финансовой полиции, был разработан и внесен в парламент еще в марте 2016 года депутатом Татьяной Остриковой.

«Нами был разработан законопроект о создании нового правоохранительного органа, с упором на предварительную аналитическую работу, которая должна проводиться перед тем как возбудить уголовное дело, или проводить, какие-либо обыски. И самое главное, чтобы это был единственный орган, который бы расследовал преступления против публичных финансов государства», - отмечает депутат.

По ее словам, после смены состава правительство, была достигнута договоренность с Министерством финансов о том, что Минфин возьмет депутатский законопроект, доработает его и внесет от имени правительства. Что и было сделано. В депутатский законопроект были внесены поправки. В частности, законопроект после доработки Минфина предполагает, переименование финансовой полиции в службу финансовых расследований, служба должны быть сокращена до 3-3,5 тыс. человек (на данный момент в соответствующих органах совокупно работке около 10 тыс.) Служба финансовых расследований должна обладать правом на оперативно-розыскную деятельность, иметь право применять оружие.

«Большой бизнес нанимает серьезные охранные структуры, и ставить при этом под риск сотрудников службы нельзя», - аргументировал свою позицию министр финансов Александр Данилюк на одной из встреч с экспертами.

Законопроект был отправлен на рассмотрение Национальной Рады реформ, где потерпел фиаско и был возвращен на доработку. В частности, секретарь совета Реформ Дмитрий Шимкив отметил, что одним из требований к созданию нового органа является превалирование аналитической составляющей в его работе. Однако, по словам Шимкива, в проекте предлагается наделение большинства сотрудников Службы финансовых расследований правом применения широкого спектра полицейских мероприятий, что может привести к излишней фокусировке на силовых методах в ущерб аналитическим.

При этом эксперты полагают, что таким образом Нацсовет реформ просто пошел на поводу у силовиков, которые не заинтересованы в реформах. «В правительстве сидят силовики, которым это не надо. Чтобы завернуть законопроект красиво, правительство направило его на Нацсовет реформ, а там Шимкив взял и написал без вынесения на коллегиальное рассмотрение Нацсовета, что ему необходима доработка», - прокомментировала Острикова.

Теперь депутаты во главе с руководителем налогового комитета парламента Южаниной взялись за разработку нового законопроекта. Орган в видении главы налогового комитета будет называться Национальной службой финансовой безопасности, и будет базироваться преимущественно на аналитике и экспертной оценке доказательств.

Министр финансов увидел в заходе на очередной круг согласований законопроекта попытку затянуть процесс создания службы, в то время как реформа уже перезрела. Кроме того, министр опасается, что комитет создаст из службы невлиятельный, «импотентный» орган либо предоставит ему излишние полномочия.

«Я считаю, что тот законопроект, что мы разработали, является достаточным. Если комитет хочет что-то новое - нет вопросов. Но если там что-то будет изменено, может быть изменено в две стороны. Или орган станет менее влиятельным, «импотентным» - что он есть, что его нет, или он получит еще больше полномочий, что тоже плохо», - сказал министр.

Борьба за сферы

Данилюк планирует провести беседу с президентом и премьер-министром с целью убедить их поддержать именно минфиновский законопроект. В тоже время депутаты считают, что даже если правительственный вариант реформы будет внесен в Раду, собрать нужного количества голосов для его принятия в этом году вряд ли удастся.

«Заявления о том, что закон будет принят до конца 2017 года и вступит в силу до середины 2018 года не реалистично. Мы входим в бюджетный процесс и голоса будут собираться под бюджет и собирать голоса под какие-то конфликтные ситуации никто не будет», - отмечает депутат, член налогового комитета Рады Андрей Журжий.

Камнем преткновения в законе является разделение сфер влияния: кому будет подчиняться служба – министерству финансов или правоохранительным органам. Министерство финансов считает, что руководить службой и формировать его политику должен профильный министр финансов. Но министр финансов в настоящий момент не имеет такого влияния в парламенте, которое имеют министры силового блока, которые представляет вторую по величине политическую партию в парламенте.

«Законопроект министерства финансов не сильно идет вперед, там есть предложение подчинить его министру финансов. Очевидно, что силовые ведомства против этого. Это серьезный рычаг влияния, которым силовые ведомства не хотят по сути делиться. Для многих из них это – способ получения финансовой поддержки», - считает Деревянко.

При этом по мнению Европейской бизнес ассоциации, бизнесу должно быть все равно кому этот орган будет подчинен, главное – чтобы государство смогло предоставить ему тот сервис, на который он рассчитывает, и который по сути покупает у государства. В тоже же время, бизнесмены выражают опасение, что, имея такие серьезные полномочия и монополию на рынке, служба может сохранить свои карательные функции, которая будет сдерживать развитие национального бизнеса. В любом случае, движение вперед лучше неопределенности, в условиях которой силовики как будто «в последний раз» пытаются воспользоваться своими широкими полномочиями.

«Мы наблюдаем странную ситуацию, когда публично премьер-министр и руководители силовых структур заявляют о недопустимости использования силовых методов в отношении бизнеса, а не публично силовикам вроде отдана команда «Вперед!». Это недопустимо, особенно в такое трудное для Украины время», - отметил в комментарии УНИАН президент ассоциации плательщиков налогов Украины Григол Катамадзе.

По его мнению, именно поэтому Служба финансовых расследований должна быть создана в ближайшие сроки.

Тем не менее, все указывает на то, что отсутствие единой позиции на уровне центральных властей и противоборство политических сил в парламенте, не даст в ближайшее время создать службу финансовых расследований, а бизнесу придется снова ждать лучших времен и готовиться к продолжению «маски-шоу».

Ксения Обуховская