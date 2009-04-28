Официальный курс НБУ на 29.04.2009

Евро подешевело

Официальный курс НБУ на 29.04.2009: 100 USD – 770.0000 грн.; 100 EUR – 1000.3840 грн.; 10 RUR – 2.2949 грн. Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 29 апреля НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 770.0000 (на 28 апреля – 770.0000) 100 EUR – 1000.3840 (на 28 апреля – 1010.6250) 10 RUR – 2.2949 (на 28 апреля – 2.3061)

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