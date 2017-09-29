Южная Корея вслед за Китаем запретила операции с криптовалютами

Финансовый регулятор Южной Кореи запретил проведение ICO, запрет распространяется на все виды криптовалют, теперь южнокорейские компании не смогут привлекать средства с помощью данного инструмента, сообщает RNS.

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"Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи посчитала, что привлечение средств при помощи ICO в криптовалютах без должных инструментов контроля над процессом создает угрозу роста числа финансовых махинаций на рынке", - говорится в сообщении.

Регулятор также добавил, что к нарушителям данного запрета будут применены "жесткие меры", не утонив, какие именно.

"Ранее полный запрет на ICO был введен в Китае, также жесткие ограничения по отношению к данному инструменту привлечения финансовых средств действуют в США", - отмечает издание.