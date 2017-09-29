Южная Корея вслед за Китаем запретила операции с криптовалютами

15:12, 29 сентября 2017
Финансы
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Корейский регулятор добавил, что к нарушителям будут применены "жесткие меры", не утонив, какие именно.

Иллюстрация REUTERS

Финансовый регулятор Южной Кореи запретил проведение ICO, запрет распространяется на все виды криптовалют, теперь южнокорейские компании не смогут привлекать средства с помощью данного инструмента, сообщает RNS.

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"Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи посчитала, что привлечение средств при помощи ICO в криптовалютах без должных инструментов контроля над процессом создает угрозу роста числа финансовых махинаций на рынке", - говорится в сообщении.

Регулятор также добавил, что к нарушителям данного запрета будут применены "жесткие меры", не утонив, какие именно.

"Ранее полный запрет на ICO был введен в Китае, также жесткие ограничения по отношению к данному инструменту привлечения финансовых средств действуют в США", - отмечает издание.

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Теги: #биткоин#запрет биткоина