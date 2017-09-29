В украинских банках выросло количество дефолтных кредитов

Объем "дефолтных" кредитов (неработающих кредитов со 100%-ной вероятностью невозврата) в украинских банках на 1 сентября составил 580,842 миллиарда гривень, или 57,8% общего объема выданных кредитов.

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Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины о распределении кредитов физическим и юридическим лицам по классам должника, публикацию которых регулятор начал на регулярной основе.

По данным НБУ, в том числе на 1 сентября 15,5% дефолтных кредитов на 90,09 миллиарда гривень приходится на заемщиков – физических лиц, 84,5% на 490,751 миллиарда гривень - юридических лиц (кроме банков, бюджетных учреждений и должников по инвестиционным кредитам).

Наибольшая доля таких кредитов в неплатежеспособных банках "Гефест" и "Родовид Банк" (по 100%), а также в дочерних структурах российских госбанков - "БМ Банк" (96,9%) и "ВТБ Банк" (95,7%).

Как сообщал УНИАН, активы работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финучреждений, за январь-август 2017 года сократились на 5,321 миллиарда гривень, или на 0,4%, – до 1,251 триллиона гривень.

По состоянию на 1 сентября количество работающих в Украине банков, имеющих лицензию на осуществление банковской деятельности, составило 88, в том числе 38 банков с иностранным капиталом.