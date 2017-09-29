Антимонопольный комитет разрешил Тигипко купить "ВиЕс Банк"

Антимонопольный комитет Украины разрешил бизнесмену Сергею Тигипко приобрести контрольный пакет акций "ВиЕс Банка", который опосредованно принадлежит "Сбербанку России", сообщила пресс-служба комитета.

Читайте такжеБанк Тигипко получил активы и обязательства неплатежеспособного "Диамантбанка"

"Антимонопольным комитетом Украины рассмотрено заявление о предоставлении разрешения физическому лицу - гражданину Украины Тигипко Сергею Леонидовичу на опосредованное приобретение акций "ВиЕс Банка", что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления", - говорится в сообщении.

АМКУ напомнил, что Тигипко опосредованно осуществляет контроль над "ТАСкомбанком" и "Универсал Банком".

Как сообщал УНИАН, ранее Национальный банк получил от гражданина Украины пакет документов на приобретение "ВиЕс Банка".

Справка УНИАН. "ВиЕс Банк" (г. Львов) работает на рынке Украины с 1991 года. Основным опосредованным владельцем банка (99,92%) является "Сбербанк России".