Минэкономики дало прогноз на конец 2017 года: курс гривни 27,9 за доллар

Рост ВВП Украины по итогам 2017 года составит 1,8% при инфляции в 12,2% и обменном курсе 27,9 гривни/доллар, сообщается в консенсус-прогнозе, опубликованном на сайте Министерства экономического развития и торговли.

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При этом в 2018 году эксперты, опрошенные министерством, прогнозируют рост ВВП в 3%, инфляцию на уровне 8% и курс на конец года 29,55 гривни/доллар.

В 2019 и 2020 годах рост экономики может составить 3,6% и 4% соответственно, инфляция - 5,9% и 5%, курс на конец года - 29,9 гривни/доллар и 32 гривни/доллар.

Дефицит государственного бюджета, согласно прогнозу, в 2017-2020 годах составит 2,1% ВВП, 2,9% ВВП, 2,5% ВВП и 2,1% ВВП соответственно. В то же время, с учетом дефицита Пенсионного фонда, в горизонте прогноза на 2017 и 2018 годы дефицит государственных финансов составит 3% ВВП и 2,4% ВВП соответственно. При этом, согласно экспертному прогнозу, в 2017-2018 годах "Нафтогаз Украины" не потребует дотаций из бюджета. Государственный долг в 2017 году может составить 75,2% ВВП, в 2018 - 76,2% ВВП, в 2019 - 67,9% ВВП, в 2020 - 63,4% ВВП.

Объем золотовалютных резервов НБУ в 2017 году эксперты прогнозируют на уровне 19,3 миллиарда долларов, в 2018 - 22,5 миллиарда долларов, в 2019 - 24 миллиарда долларов, в 2020 - 25 миллиардов долларов.

Безработица в 2017-2020 годах прогнозируется на уровне 10%, 9,4%, 8,9% и 8,6% от экономически активного населения соответственно, средняя зарплата в каждом из годов составит 6973 гривни, 8350 гривень, 9480 гривень и 10680 гривень.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2017 году до 1,8% с ранее прогнозируемых 3%, а прогноз инфляции – до 12,9% с 8,1%. Прогнозный дефицит бюджета на 2017 год составляет 3% ВВП.

Проект государственного бюджета на 2018 год предусматривает рост ВВП Украины на 3%, инфляцию на уровне 7% и дефицит бюджета в 2,4% ВВП.

По прогнозам НБУ, рост ВВП Украины в 2017 году ожидается на уровне 1,9%, в 2018 году – на уровне 3,2%, в 2019 году – на уровне 4%.

Международный валютный фонд ожидает роста ВВП Украины в 2017 году на 2%, в 2018 – на 3,2%, в 2019 – на 3,5%.