В Украине 4 банка не провели докапитализацию до 200 миллионов

В Украине по состоянию на 1 сентября насчитывалось 4 банка с уставным капиталом ниже отметки в 200 миллионов гривень, до которой по требования Национального банка нужно было нарастить капитал к 11 июля 2017 года.

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Согласно отчетности банков на сайте НБУ, в частности, уставный капитал ниже 200 миллионов гривень у банков "Портал", "Украинский банк реконструкции и развития", "Поликомбанк" и "Финансовый партнер".

Ранее банк "Финансовый партнер" заявил о намерениях прекратить банковскую деятельность без ликвидации, и, по информации финучреждения, соответствующее решение акционеров согласовано НБУ 19 июня.

Что касается "Украинского банка реконструкции и развития", то 9 июня Фонд госимущества подписал договор о продаже 99,9% его акций китайской компании Bohai Commodity Exchange Co., Ltd (BOCE) за 82,83 миллиона гривень.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины постановлением №58 обязал банки увеличить капитал до 200 миллионов гривень – к 11 июля 2017 года, до 300 миллионов гривень – к 11 июля 2018 года, до 400 миллионов гривень – к 11 июля 2019 года, до 450 миллионов гривень – к 11 июля 2020 года, до 500 миллионов гривень – к 11 июля 2024 года.

Верховная Рада 23 марта приняла, а президент Украины Петр Порошенко 26 апреля подписал Закон "Об упрощении процедур капитализации и реорганизации банков", который в том числе позволяет банкам отказаться от банковской лицензии без ликвидации юридического лица, чтобы продолжить деятельность в небанковском финансовом секторе, выполнив обязательства перед вкладчиками.