Дефицит внешней торговли с начала года вырос на 9%

Баланс внешней торговли товарами и услугами Украины в январе-августе 2017 года сведен с дефицитом на уровне 3,631 миллиарда долларов, что на 9,4% выше дефицита за январь-август 2016 года на уровне 3,318 миллиарда долларов.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, дефицит внешней торговли товарами за январь-август по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года вырос на 27,2% - до 5,166 миллиарда долларов, профицит внешней торговли услугами вырос в 2 раза – до 1,535 миллиарда долларов.

По данным НБУ, в августе дефицит внешней торговли составил 565 миллионов долларов, в том числе дефицит торговли товарами – 874 миллиона долларов, профицит торговли услугами – 309 миллионов долларов.

Как сообщал УНИАН, внешнеторговый баланс Украины по итогам 2016 года, по данным Государственной службы статистики, сведен с профицитом на уровне 337,3 миллиона долларов, что в 11 раз ниже профицита за 2015 год на уровне 3,828 миллиарда долларов.

В то же время, по обнародованным данным Национального банка Украины, баланс внешней торговли товарами и услугами по итогам 2016 года сведен с дефицитом на уровне 5,581 миллиарда долларов.