Профицит платежного баланса Украины вырос в 2,4 раза

Платежный баланс Украины в январе-августе 2017 года сведен с профицитом на уровне 1,282 миллиарда долларов, что в 2,4 раз выше профицита за аналогичный период предыдущего года на уровне 533 миллиона долларов.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в том числе в августе платежный баланс сведен с профицитом на уровне 518 миллионов долларов, что в 32 раза выше профицита годом ранее.

Согласно данным НБУ, дефицит счета текущих операций составил 226 миллионов долларов в августе и 2,083 миллиарда долларов – в январе-августе 2017 года.

Поступления по финансовому счету составили 743 миллиона долларов в августе и 3,355 миллиарда долларов – в январе-августе.

Как сообщал УНИАН, платежный баланс Украины в 2016 году сведен с профицитом на уровне 1,346 миллиарда долларов, что в 1,6 раза больше профицита за 2015 год в размере 849 миллионов долларов. При этом сальдо баланса стало положительным второй год подряд после отрицательного сальдо на уровне 13,3 миллиарда долларов в 2014 году.