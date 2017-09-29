Нацбанк на 2 октября снова ослабил официальную гривню к доллару и евро

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 2 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2657,8496 (29 сентября – 2652,1094)

100 EUR – 3137,8572 (29 сентября – 3123,6545)

10 RUR – 4,5812 (29 сентября – 4,5635)

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Как сообщал УНИАН, 29 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,60/26,63 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,46/31,50 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4541/0,4547 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,5785 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 510 сделок на сумму 340,54 миллиона долларов.