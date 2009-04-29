Иена падает к евро и доллару

Курс японской иены снижается по отношению к евро и доллару на фоне ожиданий публикации макроэкономической статистики в США, которая может добавить доказательств того, что мировая экономика начинает медленно выходить из рецессии, сообщает k2kapital..

На курс единой европейской валюты негативно могут повлиять опасения относительно того, что среди представителей ЕЦБ нет согласия относительно мер по борьбе с рецессией.

Курс евро по отношению к иене составляет в настоящее время 127,55 иены, а не 126,79 иены, как в предыдущую сессию. Курс японской валюты по отношению к американской составляет 96,93 иены за доллар против 96,45 иены за доллар в предыдущую сессию. Курс доллара по отношению к евро составляет 1,3161 долл. за евро против 1,3149 долл. в предыдущую торговую сессию.