Россия попросит кредит Всемирного банка

Министр финансов России Алексей Кудрин на встрече с главой Всемирного банка Робертом Зелликом заявил, что из-за бюджетных проблем Россия не исключает возможности привлечения кредитов от ВБ, сообщает k2kapital..

В последний раз к займам Всемирного банка Россия обращалась в 1998 году после дефолта и девальвации рубля.

Алексей Кудрин отметил, что вывести бюджетный дефицит на уровень выше 3 процентов вряд ли получиться до 2012 года. В связи с этим, правительство готово рассматривать реализацию части проектов за счет займов Всемирного банка. Резервный фонд России, по словам министра финансов РФ, практически полностью будет израсходован к концу следующего года.

Ранее Алексей Кудрин заявлял, что в случае превышения уровня "плохих кредитов" свыше 10%, еще в текущем году может возникнуть необходимость дополнительной поддержки российского банковского сектора. В то же время, Россия пока не планирует вводить обязательный стресс-тест для всех банков.