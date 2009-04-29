Цена на золото в мире упала

Цена на золото упала ниже 900 долл. за унцию. Многие участники рынка уходят в кэш на фоне неопределенности относительно перспектив американских банков и опасений по поводу вспышки заболевания свиным гриппом, сообщает k2kapital..

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, июньские фьючерсы на поставку золота упали на 14,60 долл., или на 1,6%, до 893,60 долл. за тройскую унцию.

Майский контракт на поставку серебра закрылся падением на 4,3% на отметке 12,40 долл. за тройскую унцию. Июльский контракт на поставку платины упал на 4,2% до 1101,60 долл. за унцию. Июньский контракт на поставку палладия подешевел на 5,3% до 216,75 долл. за тройскую унцию. Майские фьючерсы на поставку меди закрылись снижением на 0,0705 долл. на отметке 1,916 долл. за фунт.