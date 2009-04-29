Concorde Capital: процентные ставки по депозитам прекращают рост

Ожидать значительного роста процентных ставок по депозитным программам украинских банков не стоит, говорят эксперты. По мнению специалистов, повышение доходности отечественных депозитов, которое наблюдалось в последние несколько месяцев, окончено.

Андрей Пархоменко, экономист инвестиционной компании Concorde Capital, рассказал порталу "ДЕЛО", что рост процентных ставок был вызван оттоком депозитов из банковской системы. Чтобы убедить существующих вкладчиков перевложить средства и привлечь новых клиентов, банки поднимали ставки. Поскольку отток замедлился, то увеличивать доходность вкладов банкам ни к чему. "Большая часть роста ставок прошла. Если в мае-июне не будет значительного сокращения количества депозитов, скорее всего, ставки существенно не изменятся", – прогнозирует Пархоменко.

Специалист не одинок в своих ожиданиях. Так, Анна Сидорова, директор департамента корпоративного бизнеса АБ "Киевская Русь", считает, что в ближайшем времени рост ставок по депозитам приостановится. Но когда именно и насколько, эксперт прогнозировать не берется, так как, по ее словам, это зависит от экономических, политических факторов и от выбранных банками стратегий.

Валерий Бражко, директор департамента развития корпоративного бизнеса ОАО "Сведбанк", говорит, что сейчас ситуация в финансовом секторе стабилизировалась, поскольку все привыкли к переменам и выработали новые стандарты работы.

"Соответственно рынок банковских услуг отреагировал и уже в полном объеме задействовал выработанные антикризисные механизмы. Поэтому вряд ли процентные ставки будут значительно меняться. На наш взгляд, возможен даже небольшой спад по краткосрочным депозитам к середине лета", - заявил Бражко.

Любопытно, что несмотря на повышение процентных ставок, ряд депозитных программ украинских банков все равно остаются убыточными для клиентов.