США выделят Украине более $5 миллионов на кибербезопасность

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине более 5 млн долларов на реализацию мер по кибербезопасности.

Об этом стало известно по итогам двусторонней встречи по кибербезопасности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Турчинова со специальным помощником президента США по вопросам кибербезопасности Джошем Стайнманом, сообщает BBC.

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"Посол США Мари Йованович заявила во время встречи, что Соединенные Штаты предоставят более 5 млн долларов в рамках новой помощи в области кибербезопасности, направленные на укрепление способности Украины предотвращать, уменьшать влияние и реагировать на кибератаки", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня Турчинов обсудил с помощником Трампа сотрудничество в сфере кибербезопасности.