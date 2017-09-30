Решение о предоставлении Украине дополнительных торговых преференций обнародовано в Официальном журнале ЕС

Решение Европейского парламента и Европейского совета о предоставлении Украине временных дополнительных торговых преференций обнародовано в Официальном журнале Европейского Союза.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, решение вступит в силу на следующий день после опубликования - 1 октября.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября в Европарламенте было подписано решение о предоставлении Украине дополнительных торговых преференций.

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Согласно достигнутым договоренностям, увеличены квоты на экспорт из Украины в ЕС переработанных помидоров, пшеницы, кукурузы и меда. В частности, установлены следующие годовые квоты: на мед - 2,5 тыс. тонн, томаты обработанные - 3 тыс. тонн, пшеницу - 65 тыс. тонн, кукурузу - 625 тыс. тонн, ячмень - 325 тыс. тонн. Преференции введены на срок до трех лет в качестве дополнения к Соглашению об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

29 сентября в совместном заявлении еврокомиссара по торговле Сесилии Мальмстрем и торгового представителя Украины Натальи Микольской отмечалось, что дополнительные торговые преференции ЕС для Украины вступят в силу 1 октября за исключением позиций по экспорту ячменя, пшеницы и кукурузы - эти преференции вступят в силу с 1 января.