США предоставят Украине более 5 миллионов долларов помощи в сфере кибербезопасности – посол

Посол США в Украине Мари Йованович заявила, что Соединенные Штаты предоставят Украине более пяти миллионов долларов США в рамках новой помощи в сфере кибербезопасности.

Как сообщает пресс-служба посольства, эти средства будут направлены на укрепление способности Украины предотвращать, уменьшать влияние кибератак и реагировать на них.

В Киеве во время двустороннего диалога американская и украинская стороны обсудили пути защиты критической инфраструктуры и военных систем, а также обменялись взглядами относительно мер по укреплению доверия в области кибербезопасности в ОБСЕ.

27 июня масштабная хакерская атака началась в Украине, она поразила компьютеры правительства, банков, предприятий. О кибератаках сообщили и в других странах.

Служба безопасности Украины 1 июля заявила о причастности российских спецслужб к атаке компьютерного вируса Petya.A. По данным СБУ, заражение компьютерных систем происходило в несколько этапов в преддверии Дня Конституции Украины через использование прикладного бухгалтерского программного обеспечения.