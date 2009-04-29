По итогам І квартала текущего года чистая прибыль банка «Хрещатик» уменьшилась почти в 4 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., и на 1 апреля составила 5,372 млн. грн.

Об этом сообщается в газете «Голос Украины» от 28 апреля 2009 г. №№76-77.

Активы банка в январе-марте т.г. уменьшились на 7% и на 1 апреля составили 4 млрд. 869 млн. 424 тыс. грн., обязательства – на 8% - до 4 млрд. 109 млн. 116 тыс. грн., собственный капитал увеличился на 0,5% - до 760 млн. 308 тыс. грн.

Уставный капитал банка в первом квартале не изменялся и составляет 540 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Коммерческий банк «Хрещатик» зарегистрировано в мае 1993 г.

По данным банка, на 1 апреля 2009 г. его акционерами являлись: ООО «КФ «Укрфинком», прямое участие – 37,678%; Главное финансовое управление исполнительного органа Киевского городского совета, прямое участие – 23,7037%.

По данным агентства Fitch, в настоящее время до 58% акций банка косвенно контролирует Киевская инвестиционная группа.