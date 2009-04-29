Deutsche Bank получил в I квартале прибыль

Крупнейший в ФРГ денежный институт Deutsche Bank после рекордных убытков в прошлом году в размере 3,9 млрд. евро получил прибыль в первом квартале 2009 г. в размере 1,2 млрд. евро.

Как передает Deutsche Welle, это стало возможным благодаря массовому оздоровлению банковской отрасли, связанной с инвестициями, отметил он.

Доходы Deutsche Bank с собственного капитала за тот же период составили 22% без учета налогов при установленной стратегической цели в 25%.

Глава Deutsche Bank Йозеф АККЕРМАН заявил, что первый квартал 2009 г. стал "ключевым" для его банка. Он сказал, что следует настраиваться на дальнейшие трудности, однако выразил уверенность в том, что Deutsche Bank не только выстоит в кризисе, но даже окрепнет.