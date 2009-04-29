«Бонум Груп»: Закон о банкротстве физлиц подорвет доверие к банкам

Принятие проекта Закона «О внесении изменений в некоторые Законы Украины (о банкротстве физического лица)» станет символическим признанием провала банковской политики стимулирования потребительского кредитования.

Такое мнение высказал глава аналитического отдела КУА «Бонум Груп» Александр ДМИТРИЕВ.

По его мнению, кредиторам следует сместить фокус своего внимания на сектор корпоративных займов. Норма прибыли при этом снизится с 40-60% до 15-20%, однако других вариантов у банкиров нет, считает А.ДМИТРИЕВ.

«Среди санкций, вводимых новым нормативным актом, есть и отдающие антиконституционностью пункты: 5-летний запрет на частное предпринимательство и основание новых компаний, более того – даже на покупку имущества», - говорит эксперт.

Он считает, что такие меры принесут лишь иллюзорный эффект. Переложив ответственность за массовые невозвраты долгов на население, банки окончательно исчерпают свой кредит доверия. Кроме того, фактическое доведение банкрота до нищенства невыгодно финансистам – таким образом, они теряют не только надежду на возврат денег сейчас, но и потенциальных клиентов в дальнейшем.

По данным Национального банка Украины (НБУ), за I квартал 2009 г. объем просроченных кредитов вырос на 55,18%, достигнув 27,955 млрд. грн. Согласно официальной позиции банкиров, эта сумма составляет не более 4-5% от национального портфеля потребительского кредитования, однако по другим оценкам «проблемными» являются более 50% заемных активов, уверен А.ДМИТРИЕВ. Данные показатели сейчас – логичное следствие сверхприбыльности сегмента розничного кредитования, считает эксперт.