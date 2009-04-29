Прибыль «Экспресс-банка» выросла

По итогам первого квартала т.г. чистая прибыль «Экспресс-банка» увеличилась на 47%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., и на 1 апреля составила 11,623 млн. грн.

Об этом сообщается в газете «Голос Украины» от 28 апреля 2009 г. №№76-77.

Активы банка в январе-марте уменьшились на 12% и на 1 апреля составили 2 млрд. 393 млн. 689 тыс. грн., обязательства – на 14% - до 2 млрд. 8 млн. 37 тыс. грн., собственный капитал увеличился на 3% - до 385 млн. 652 тыс. грн.

Уставный капитал банка в первом квартале не изменялся и на 1 апреля составил 75,613 млн. грн.

Справка УНИАН. АБ «Экспресс-Банк» (г. Киев) зарегистрирован 12 апреля 1994 года.

По данным банка, на 1 апреля 2009 г. его основным акционером являлось ООО «Экспрессинвест», прямое участие - 78,8408%.