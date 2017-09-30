Дефицит пенсионного фонда не исчезнет в ближайшие 5 лет - Данилюк

Министр финансов Украины Александр Данилюк считает, что даже при условии проведения пенсионной реформы Кабмину в ближайшие пять лет не удастся выйти на бездефицитную пенсионную систему.

Об этом он сказал в интервью ZN.UA, отвечая на вопрос, удастся ли в Украине по результатам пенсионной реформы в перспективе хотя бы пяти лет преодолеть дефицит Пенсионного фонда.

"Мы фиксируем дефицит ПФ в абсолютных цифрах. Конечно, сам бюджет ПФ будет расти, а дефицит в абсолютных цифрах - нет. Поэтому в процентах дефицит будет уменьшаться. Когда-то, возможно, мы выйдем на бездефицитную пенсионную систему, но это точно не перспектива пяти лет", - сказал он.

Читайте такжеВ Кабмине обещают: пенсии осовременят с октября, даже если Рада не примет реформу вовремя

Министр отметил, что сейчас задачей правительства является уменьшение дефицита Пенсионного фонда до минимума, чтобы стабилизировать солидарную систему. "Когда-то в будущем, может, он и будет бездефицитным", - добавил Данилюк.

Как сообщал УНИАН, предполагалось, что Верховная Рада примет пенсионную реформу на пленарной неделе 18-22 сентября, что позволит с 1 октября 2017 года повысить пенсии 9 миллионам украинцев из 12 миллионов.

В рамках реформы правительство планирует провести повышение пенсий на сумму от 200 до 1000 грн, ввести механизм индексации в соответствии с инфляцией и ростом зарплат.

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, повышение пенсий путем их осовременивания в комплексе с проведением системных изменений, которые восстанавливают функционирование пенсионной программы, является на сегодняшний день единственным вариантом для выхода из кризиса, и первым шагом на пути надлежащего денежного обеспечения пенсионеров.

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал Верховную Раду 3 октября рассмотреть и принять пенсионную реформу.

В МВФ заявили, что принятие пенсионной реформы является критически важным для выделения Украине следующего транша. Дефицит Пенсионного фонда Украины в 2017 году составляет 141,3 млрд грн.