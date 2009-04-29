Доллар на ММВБ ослабел к рублю

Курс доллара снизился к рублю на открытии валютных торгов на ММВБ в среду на 21 копейку - до 33,29 рубля, курс евро - вырос на 23 копейки - до 43,92 рубля, сообщает РИА Новости данные биржи.

Первая сделка по доллару расчетам "завтра" прошла в среду на уровне 33,29 рубля, курс американской валюты находился на открытии в коридоре 33,25-33,39 рубля. На закрытии во вторник курс доллара составил 33,50 рубля.

Первая сделка по евро расчетами "завтра" прошла в среду на отметке 43,92 рубля, последняя сделка во вторник - на уровне 43,69 рубля. Спрос и предложение на европейскую валюту находились на открытии в коридоре 43,86-43,92 рубля.