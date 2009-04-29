Доллар в банках без изменений

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,01 грн., продают – по 8,07 грн. По сравнению с 28 апреля курс покупки-продажи американской валюты почти не изменился. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 7,95-8,051 грн., по продаже – 8,059-8,08 грн.

Сегодня украинские банки покупают евро в среднем по 10,44 грн., курс покупки немного увеличился по сравнению с 28 апреля; продают по 10,68 грн. - на 0,5% дороже. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,25-10,59 грн., по продаже – в пределах 10,58-10,72 грн.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня немного увеличился, по сравнению с 28 апреля, и составляет в среднем 0,2227 грн., продажи – незначительно уменьшился – до 0,245 грн. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,21-0,235 грн., по продаже – 0,235-0,26 грн.

Комбанки в Киеве покупают доллары в среднем по 8,03 грн., продают – по 8,07 грн. (курсы не изменились со вчерашнего дня).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,49 грн., на 0,6% дороже, чем 28 апреля, продажи – 10,68 грн., на 0,5% дороже.

Курс покупки российского рубля в среднем по киевским банкам повысился на 1,2%, по сравнению с 28 апреля, и составляет 0,2232 грн., курс продажи немного понизился - до 0,2472 грн.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 8,00/8,07 грн., евро – 10,40/10,70 грн., рубль – 0,19/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,00/8,15 грн., евро – 10,40/11,10 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 8,025/8,05 грн., евро – 10,45/10,60 грн., рубль – 0,235/0,25 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 29 апреля, составляет: гривни к доллару США - 7,70, к евро – 10,00384, к российскому рублю – 0,22949.