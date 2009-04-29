«ОТП Банк» получил убыток

«ОТП Банк» в I квартале получил убыток 211,768 млн. грн., по сравнению с прибылью 87,27 млн. грн. годом ранее.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в сегодняшнем номере газеты «Голос Украины» №№77-78.

Активы банка за указанный период уменьшились на 8% и на 1 апреля составили 30,981 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов на 4% – до 30,248 млрд. грн., обязательства на 8% - до 28,703 млрд. грн., собственный капитал на 8%. - до 2,279 млрд. грн.

Уставный капитал банка в первом квартале не изменялся и составляет 2,068 млрд. грн.

Справка УНИАН. ЗАО «OTП Банк» создано в 1998 году и сегодня входит в группу крупнейших украинских банков.

В 2008 году банк получил чистую прибыль 76,595 млн. грн.

Венгерский «OTP Bank» владеет 100% ЗАО «ОТП Банк».