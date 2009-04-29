Межбанк открылся снижением доллара

Сегодня на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,0625/8,0945 грн. против 8,0805-8,0845 грн. к закрытию торгов 28 апреля.

Цены на российскую валюту поднялись – 0,2416/0,2434 грн.

Котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,6280/10,6845 грн.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3190/1,3192 долл. (вторник - 1,3021/1,3023 долл.).

Во вторник Национальный банк Украины вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,70/7,90 грн.

НБУ установил курс доллара на сегодня на уровне 7,70 гривен за доллар, евро – 10,00 гривен за евро, за 10 рублей – 2,29 гривен.