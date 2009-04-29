На межбанке вчера было продано 162 млн. долларов

Вчера, 28 апреля, на валютном межбанке было продал 162,07 млн. долл. США по средневзвешенному курсу за день 7,9817 грн./долл. (27 апреля - 7,9769 грн./долл.), сообщает Национальный банк Украины.

Куплено – 152,634 млн. долл. по курсу 7,9731 грн./долл.

Продано 66,914 млн. евро по средневзвешенному курсу за день 10,5161 грн./евро, куплено 61,047 млн. евро по курсу 10,4838 грн./евро.

Объем продаж рублей составил 408,917 млн. по средневзвешенному курсу за день 0,24 грн./рубль, куплено – 521,285 млн. рублей по курсу 0,238 грн./рубль.