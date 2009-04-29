«Кредит Европа Банк» увеличил прибыль

По итогам первого квартала чистая прибыль ЗАО «Кредит Европа Банк» увеличилась на 17,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., - до 2,428 млн. грн.

Об этом сообщается в газете «Голос Украины» от 28 апреля 2009 г. №№76-77.

Активы банка в январе-марте т.г. уменьшились на 5% и на 1 апреля составили 2 млрд. 514 млн. 337 тыс. грн., обязательства – на 6% - до 2 млрд. 13 млн. 787 тыс. грн., собственный капитал – на 2% - до 500 млн. 550 тыс. грн.

Уставный капитал банка в первом квартале не изменялся и на 1 апреля составил 505 млн. грн.

Справка УНИАН. ЗАО «Кредит Европа Банк» (г. Киев) (ранее «Финансбанк») был создан в 2006 году.

По данным банка, на 1 апреля 2009 г. акциями банка владели: нидерландские «Кредит Европа Банк Н.В.» (прямое участие – 99,99%) и «Кредит Европа Груп Н.В.» (прямое участие – 0,01%, опосредованное – 99,99%).