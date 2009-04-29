«Сведбанк» завершил І квартал с убытком

Украинский «Сведбанк» в I квартале получил убыток 167,659 млн. грн., по сравнению с прибылью 5,452 млн. грн. годом ранее.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» №78-79 за 29 апреля 2009 года.

Активы банка за указанный период уменьшились на 5% - до 15,137 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов на 2% – до 13,994 млрд. грн., обязательства на 5% - до 12,983 млрд. грн., собственный капитал на 7% - до 2,154 млрд. грн.

Уставный капитал банка в первом квартале не изменялся и составляет 2,159 млрд. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Сведбанк» основано в 1991 году.

Чистая прибыль «Сведбанка» в 2008 году увеличилась более чем в 2 раза – до 39,6 млн. грн.

99,9978% акций банка принадлежат "Swedbank" (Швеция).