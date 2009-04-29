Прибыль «Энергобанка» выросла

«Энергобанк» в I квартале увеличил чистую прибыль, по сравнению с январем-мартом 2008 года, на 73% – до 2,606 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» №№ 78-79.

Активы банка за указанный период уменьшились на 4% и на 1 апреля составили 1,188 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов на 2% – до 1,036 млрд. грн., обязательства на 9% - до 926,691. грн., собственный капитал увеличился на 25% - до 260,772 млн. грн., уставный капитал на 30% - до 219,451 млн. грн.

Справка УНИАН. Акционерный банк “Энергобанк” основан 31 октября 1991 года.

В 2008 году чистая прибыль банка составила 14 млн. грн.

Прямое участие ЗАО «Национальная резервная корпорация» (Россия) в «Энергобанке» составляет 96,24%.