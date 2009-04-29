«УкрСиббанк» в I квартале получил 852 млн. грн. убытка

«УкрСиббанк» в I квартале 2009 года получил убыток 851,822 млн. грн., по сравнению с 70,841 млн. грн. чистой прибыли в первом квартале 2008 г.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» №№78-79.

Согласно предоставленной информации, за январь-март активы банка уменьшились на 6% и на 1 апреля 2009 года составили 52,371 млрд. грн., обязательства – на 5% – до 48,351 млрд. грн., собственный капитал – 17% - 4,02 млрд. грн.

Размер уставного капитала банка в І квартале не изменялся и на 1 апреля 2009 года составил 4,005 млрд. грн.

Справка УНИАН. АКИБ «УкрCиббанк» зарегистрирован 18 июня 1990 года, на сегодня входит в группу крупнейших украинских банков.

Чистая прибыль «УкрСиббанка» в 2008 году составила 427,621 млн. грн.

По данным банка, на 1 января 2009 года его основными акционерами являлись BNP Paribas – 51% и ЗАО «Украинская металлургическая компания» – 39,49754%. Также украинский бизнесмен Александр ЯРОСЛАВСКИЙ опосредованно владеет 19,7495% акций банка.