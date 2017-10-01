В будущем Украина не должна рассчитывать на МВФ – Данилюк

Несмотря на то, что Международный валютный фонд играет важную роль в развитии Украины, в будущем Киеву не стоит рассчитывать на его поддержку. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк в интервью DT.UA.

По его словам, для финансирования дефицита бюджета Украина будет выходить на рынки заимствований, когда это будет нужно.

В то же время Данилюк подчеркивает, что программа МВФ - это индикатор для инвесторов (как для прямых, так и для тех, которые покупают украинские бонды).

"Сейчас МВФ играет очень важную роль для развития Украины. Но также я понимаю, что в будущем мы не должны рассчитывать на МВФ. Это слабая позиция", - заявил министр.

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"МВФ не делает программ на десять лет, они поддерживают страну в сложный период, чтобы она имела возможность выйти из кризиса, стабилизировать состояние экономики в тот момент, когда частные инвесторы страной не интересуются, и нет никого, кто ее поддержал бы, и никакие инструменты, кроме финансирования МВФ, не работают. Но когда мы думаем о будущем, неправильно рассчитывать на поддержку МВФ. Зачем тогда стране правительство?", - указал глава Минфина.

Напомним, эксперты рейтингового агентства Fitch Ratings указывали, что дальнейшее сотрудничество с МВФ и другими официальными кредиторами является более важным фактором финансовой устойчивости Украины, чем возвращению на внешний долговой рынок.