«Банк Петрокоммерц-Украина» увеличил прибыль

«Банк Петрокоммерц-Украина» в I квартале увеличил чистую прибыль, в сравнении с январем-мартом 2008 года, более чем в 2 раза – до 0,53 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» №№78-79.

Активы банка за указанный период уменьшились на 0,5% - до 1,079 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов увеличились на 3% – до 749,823 млн. грн., обязательства сократились на 0,8% - до 924,629 млн. грн., собственный капитал увеличился на 1% - до 154,085 млн. грн. Уставный капитал банка в первом квартале оставался на уровне 113,040 млн. грн.

Справка УНИАН. ЗАО «Банк «Петрокоммерц-Украина» основано в 1996 году.

Чистая прибыль банка в 2008 году составила 5,775 млн. грн.

ОАО «Банк «Петрокоммерц» (Россия) владеет 90,0616% акций ЗАО «Банк Петрокоммерц-Украина».