Убыток «VAB Банка» в I квартале т.г. составил 6,8 млн. грн.

По итогам первого квартала чистый убыток ОАО «VAB Банк» составил 6,758 млн. грн. против прибыли за аналогичный период в прошлом году в размере 357 тыс. грн. Об этом сообщается в газете «Голос Украины» от 28 апреля 2009 г. №№76-77.

Согласно сообщению, активы банка в январе-марте уменьшились на 8% и 6на 1 апреля составили 7 млрд. 103 млн. 762 тыс. грн., обязательства – на 9% - до 6 млрд. 208 млн. 293 тыс. грн., собственный капитал – на 1% - до 895 млн. 469 тыс. грн.

Уставный капитал банка в первом квартале увеличился на 15% и на 1 апреля составил 392,638 млн. грн.

Справка УНИАН. Всеукраинский акционерный банк (“VAB Банк”) на финансовом рынке Украины работает с 1992 года. С октября 2006 года входит в универсальную финансовую группу VAB Group.

По данным банка, на 1 апреля 2009 г. более 10% его акций владели: ООО «Бауман-Трейд», прямое участие – 28,6197%; TBIF Financial Services BV, прямое участие – 48,9087%; физическое лицо Сергей МАКСИМОВ, прямое участие – 8,2092%, опосредованное – 40,6996%.