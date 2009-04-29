Citigroup просит разрешения на выплату бонусов

Американский банк Citigroup попросил разрешения министерства финансов США выплатить своему руководству специальные бонусы и ищет пути освободить свое подразделение, специализирующееся на трейдинге энергетических материалов, от наложенных правительством ограничений, сообщает k2kapital..

Исполнительный директор банка Викрам Пандит (Vikram Pandit) ранее в этом месяце уже попросил министра финансов Тимоти Гейтнера (Timothy Geithner) о разрешении выплаты бонусов, основанных на курсовой стоимости акций, но так и не получил пока конкретного ответа.

Особое недовольство ограничениями на дополнительные выплаты высказывается в руководстве подразделения Phibro, занимающегося торговлей энергетическими материалами на бирже. Citigroup рассматривает возможность выделения его в независимый хедж-фонд.