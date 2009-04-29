Донецкая ОГА: объем кредитных ресурсов банков в области упадет на 8,3%

В финансовой сфере Донецкой области в текущем году объем кредитных ресурсов банков упадет на 8,3% и составит 48,6 млрд. грн.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Донецкого областного совета со ссылкой на Главное управление экономики облгосадминистрации, такой показатель прогнозируется Программой экономического и социального развития области на 2009 год.

Так, в кредитном портфеле банковской системы области удельный вес долгосрочных кредитов составит 75%.

Также к концу этого года по сравнению с соответствующими показателями на начало года ожидается уменьшение объемов банковских депозитов физических лиц на 10,2% - до 15,4 млрд. грн.

Поэтому в финансовой сфере основные усилия в этом году будут направлены на восстановление доверия к банковской системе и привлечение денег юридических и физических лиц на депозитные счета, а также на поддержку реального сектора экономики по умеренной цене кредитных ресурсов, подчеркнули в управлении экономики.